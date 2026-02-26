Carlos Grados, abogado de la familia de Lizeth Marzano Noguera, afirmó que ya cuentan con “toda la estrategia netamente armada” para pedir prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de la deportista.

El abogado se dirigió a la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, donde Villar se encuentra detenido de manera preliminar por 72 horas.

“Nosotros ya tenemos toda la estrategia netamente armada. Son cosas estratégicamente, también nosotros como abogados tenemos que reservarnos también para no poder divulgar. Pero ya se tiene netamente también trabajando con el Ministerio Público para poder lograr lo más pronto una detención preventiva”, declaró el letrado a la prensa.

Grados dijo que los videos difundidos en los últimos días han facilitado la diligencia y respaldado el posterior pedido de detención preliminar judicial contra Adrián Villar.

“Creo que ha sido bastante determinante todo ello, ¿no? Porque si bien es cierto los videos han ingresado a la investigación pertinente, hay las diligencias previamente. Teniendo los videos, ¿qué es lo que se ha proseguido? Se ha proseguido netamente a hacer la diligencia de la visualización y el deslacrado. No es netamente recabar la información y divulgarlo. Hay ciertos pasos netamente que se tienen que respetar”, sostuvo.

Respecto a la situación de los policías, el abogado confirmó que ya han sido identificados y que todos “han tenido ayer sus declaraciones pertinentes”.