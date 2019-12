La suboficial de tercera de la Policía Jossmery Toledo afrontará un proceso disciplinario por usar el uniforme para actividades que no están vinculadas al servicio de la profesión, reveló Perú 21.

Recordemos que Toledo publicó un video donde se le ve haciendo un reto viral en la red social Tik Tok. Allí realizó el ‘Bibidi Babidi Boo Challenge’, que consiste en pasar de la vestimenta de cenicienta a un look muy llamativo.

En vez de hacerlo con la vestimenta de cenicienta, la joven usó el uniforme de la PNP, sin embargo esto no agradó a sus superiores. La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de decidir la sanción que recibirá la joven.

Mientras se decide la sanción, Jossmery se defendió en su red social Instagram. “Lamentable nuestro enemigos (de la Policía) es otro policía. No entiendo por qué la gente es tan envidiosa. No quieren que uno se supere. Sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre”, escribió la joven en su red social.