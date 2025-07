Candy Sorana Palacios Taricuarima, de 21 años, quien había desaparecido junto a una menor de dos años, fue detenida por la Policía después de contactar a la madre para proporcionar la ubicación en la que se encontraban. Al ser abordada por los medios de comunicación, la joven explicó las razones detrás de su decisión de llevarse a la niña.

“¿Por qué te la llevaste?“, preguntó un reportero. A lo que ella respondió: ” No, yo no me la llevé, yo siemplemente... estaba llorando por eso me la traje ".

Tras la denuncia en vivo de Cristel Abarca sobre el secuestro de su hija, Candy Palacios se puso en contacto con ella y fue finalmente encontrada en la casa de uno de sus familiares, ubicada en El Agustino.

América Noticias reveló que, al ser intervenida, la joven ofreció excusas y alegó que no había respondido las llamadas porque había perdido su celular.

Sin embargo, no supo qué responder cuando fue cuestionada sobre por qué no había llevado a la menor a su domicilio en Ventanilla ni sobre lo sucedido durante las horas en las que la madre la buscaba.

La menor fue reportada como desaparecida desde el lunes por la tarde, después de que fuera dejada bajo el cuidado de Candy Sorana Palacios Taricuarima, de 21 años, quien había comenzado a trabajar como niñera cama adentro tres semanas antes.