Una pareja de adultos mayores se ganaron la admiración del resto de electores cuando acudieron a la institución educativa Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho para cumplir con su deber cívico.

La encantadora abuelita, de 83 años, quien prefirió mantener su nombre en reserva indicó a Correo que acudieron a sufragar para dar el ejemplo al resto de personas y evitar ser vistos como “personas inútiles”.

“Ahora que estoy mayor tengo que votar, sino peor es. Me creen como una inútil. Yo no quiero ser así. Quiero ser como siempre he sido, como cuando era joven”, sostuvo.

La mujer dijo que tiene aún fuerzas, al igual que su pareja -quien lleva muletas- para trasladarse solos al local de votación.

“Queremos viajar por eso queremos estar al día con los papeles. Eso es lo que siempre me ha gustado, cumplir con mi deber”, añadió.

Abuelitos en SJL