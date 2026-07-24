Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 110 de la Carretera Central, a la altura del centro poblado Bellavista, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, luego de que un tráiler que transportaba un contenedor cargado con toneladas de naranjas se volcara sobre dos automóviles que circulaban por la vía.

Como consecuencia del impacto, los vehículos quedaron aplastados bajo la unidad de carga pesada, uno de ellos completamente.

Varias personas quedaron atrapadas en las unidades. Equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las labores de rescate de los heridos que demoraron casi tres horas.

De manera preliminar, trascendió que el accidente habría dejado al menos dos personas fallecidas, mientras continúan las labores para retirar las unidades siniestradas de la carretera.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. No obstante, la Policía no descarta que uno de los automóviles haya intentado adelantar a otra unidad y, para evitar una colisión frontal, terminara impactando contra el tráiler, provocando su volcadura.

Testigos también señalaron que el contenedor presuntamente no contaría con toda la documentación o permisos correspondientes, versión que deberá ser corroborada por las autoridades durante las investigaciones.

El chofer del tráiler fue intervenido a fin de realizar las diligencias de ley.

El accidente generó una fuerte congestión vehicular en la Carretera Central, por lo que no hay pase temporalmente por esta importante vía, mientras las autoridades trabajan en la remoción del tráiler y el restablecimiento del tránsito en la zona.

Se llevan naranjas

En medio de la emergencia, una escena generó indignación entre los presentes. Mientras los equipos de rescate atendían a los heridos y las autoridades realizaban las labores de auxilio, decenas de personas aprovecharon la volcadura del tráiler para llevarse las naranjas que quedaron esparcidas sobre la vía.

Incluso, algunos llegaron al lugar con costales para cargar la fruta, pese a que el accidente había dejado víctimas atrapadas entre los vehículos.