Este miércoles, una adulta mayor logró recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, luego de denunciar que previamente no pudo acceder al antígeno por una presunta suplantación.

Gloria Petrovich llegó a un centro de vacunación en el Callao y no evitó emocionarse, pues luchó para solucionar el inconveniente que casi la deja desprotegida ante la pandemia.

“Gracias, hijos, ya no se preocupen más: ya estoy vacunada. Con trabajo y esfuerzo de obtener la vacuna. Sé que han estado preocupados desde el inicio de la pandemia. Me han guardado año y medio y, bueno, ya no tienen que preocuparse”, indicó a Mujeres al Mando.

“Vamos a seguir cuidándonos para volvernos a abrazar, para reencontrarnos con mi familia, con mis hermanos a quienes no veo hace año y medio realmente. Nos merecemos un abrazo”, agregó.

Eso sí, también consideró que el sistema debe actualizarse, debido a que tuvo que hacer su caso público para que se corrija el error. “No podemos estar rogando una cita por teléfono, haciendo cola, basta ya. Cuánta gente más necesitada que yo estará pasando por lo mismo o quizá peor”, dijo.

El caso

Según relató Gloria, el pasado 23 de mayo, cuando acudió a recibir la primera dosis de la vacuna, aprovechando que acompañaba a su esposo, en el centro de Salud ‘Real San Felipe’ se sorprendió al corroborar que figuraba como una de las personas que ya había recibido una dosis.

“Me robaron mi vacuna contra el covid-19. Acompañando a mi esposo a vacunarse, aproveché en vacunarme yo también porque aún no figuro en el padrón a pesar que estoy en el rango de edad a vacunarse. Oh sorpresa, no pudieron vacunarme porque en el sistema figuro que he sido vacunado el 24 de abril en el Centro de Salud de Surco. ¿Cómo puede ser, si por esa fecha aún estaban terminando de vacunar a los de 80 años? ¿Quién me suplantó? ¿Quién se robó mi vacuna? Ahora tengo que esperar la investigación del caso y que me reprogramen”, publicó en su Facebook.