Tras el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el que anuncian el restablecimiento de vuelos, el aeropuerto Jorge Chávez a través de sus redes sociales recomienda a los usuarios consultar el estado de los vuelos o una reprogramación a través de los canales oficiales de las aerolíneas.

Para realizar las consultas sobre las operaciones en el aeropuerto ubicado en la capital del Perú, debe ingresar al siguiente link https://www.lima-airport.com/pasajeros/vuelos . También puede gestionar sus vuelos en las siguientes compañías.

Latam Airlines: https://www.latamairlines.com/pe/es

Jetsmart: https://jetsmart.com/pe/es/estado-de-vuelo

Sky: https://www.skyairline.com/peru/estado-de-vuelo

Atsa Airlines: https://www.atsaairlines.com/

Star Perú: https://www.starperu.com/es?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0_WyBhDMARIsAL1Vz8u-f3e5EY1ONtYQoMOxKzyrwTATIpjjirz5qQ16ZXJF7hMqGEI_EhgaAi8iEALw_wcB

Ministro de Transportes declara sobre el aeropuerto

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, declaró a los medios de comunicación y dijo que el cortocircuito fue un hecho fortuito, el cual fue atendido oportunamente por tres cuadrillas de profesionales de Corpac

“Lamentamos esta situación que claramente afecta a los pasajeros, que es totalmente inesperada e indeseada y lo que se ha hecho es trabajar de la forma más rápida para poder restablecer la operación de la pista y ya la pista está operativa en este momento, está normalizándose”, explicó.

Además, dijo que no habrá ninguna sanción ya que no hubo incumplimiento porque fue un evento fortuito, en su momento Corpac brindará un informe detallado sobre el mantenimiento, “he venido a resolver el problema no a buscar culpables”, finalizó.