El exalcalde del distrito de Santa Anita, José Luis Nole Palomino, fue víctima de un violento asalto a mano armada ocurrido en el puente Las Lomas, ubicado en el distrito de El Agustino. Según relató para RPP Noticias, los delincuentes descendieron de un vehículo y lo obligaron a bajar de su camioneta, golpeándolo en la nuca con un arma de fuego para luego robarle todas sus pertenencias y su vehículo.

“Tres bajan de un auto en la parte de adelante y me apuntan con la pistola. Me bajan de la camioneta, me golpean, me rebuscan todo y se llevan la camioneta, haciendo un disparo al aire”, narró Nole Palomino.

Exalcalde realizó la denuncia ante la Diprove

Tras el asalto, Nole logró abordar un taxi y se dirigió inicialmente a la Comisaría de Zárate, donde fue derivado a la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) para formalizar la denuncia.

El exburgomaestre pidió a la Municipalidad de Lima facilitar el acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona que puedan ayudar a identificar a los tres delincuentes implicados en el robo.

“He hecho la denuncia en la Diprove. Han venido al sitio a ver las cámaras. Hay privadas y también parece que hay cámaras de Lima, pero eso ya lo tiene que ver la Diprove”, declaró.

Asimismo, Nole informó que también está recabando imágenes de cámaras privadas cercanas al lugar del crimen para obtener otros ángulos que permitan reconocer a los autores del asalto.

TE PUEDE INTERESAR