Decenas de pasajeros se encuentra varados esta mañana en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. Esto tras el cierre de la aerolínea Viva Air.

“Estamos acá todos los pasajeros del vuelo de las 6:35 a.m. Estamos varados, nuestro vuelo iba a Medellín (Colombia) Somos 50 a 60 personas que estamos acá varados desde las 2 a.m. y algunos desde las 6:30 de ayer. No tenemos respuesta de Viva Air, sus pantallas están apagadas, no hay trabajadores. Los vuelos de Viva se han cancelado en toda Sudamérica, no tenemos respuesta de Indecopi, ni del Jorge Chávez”, indicó Deyannira Ormeño, pasajera varada, a Latina Noticias

“A la mayoría de personas nos han llamado para decirnos que nuestro vuelo de las 4 de la tarde lo iban a reprogramar para hoy”, añadió.

Suspende operaciones

A través de un comunicado, la empresa colombiana informó la suspensión de sus operaciones, indefinidamente, hasta que pueda resolver sus problemas internos que le impiden funcionar de manera cotidiana.

“Lamentamos informar la suspensión temporal de nuestras operaciones dada la falta de definición oportuna de la Aeronáutica Civil de la alianza entre Viva y Avianca, única posibilidad para seguir volando y cumplir con nuestros compromisos”, indicó.

Asimismo, informaron a los pasajeros con vuelos vigentes con Viva que no podrán “hacer honor a sus planes de viaje y que les informarán oportunamente los pasos a seguir tras esta decisión”.

Finalmente, invitó a aquellos pasajeros afectados la suspensión de operaciones ingresar a www.vivaair.com para obtener más información.