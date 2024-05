La empresaria Jackeline Janina Salazar Flores (32), fue secuestrada la noche del último lunes, en Los Olivos, y nadie puede dar con su paradero.

Si bien no se tiene certeza de dónde está retenida, se sabe que está viva, pero es sometida a una serie de maltratos, según dijo ella misma en un audio enviado a sus familiares, por exigencia y amenaza de sus captores.

“ Papi, soy Jacky. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile a él (no se precisa quién) que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se escucha clamar entre lágrimas a la joven empresaria.

EXTREMA CRUELDAD

Asimismo, en el audio, Salazar Flores clama para que la Policía se aparte de las investigaciones, y señala que sus captores conocen que sus tíos tienen propiedades, en aparente alusión a que con ellas se puede obtener dinero para el rescate.

“Habla con mis tíos, por favor, porque si no me van a seguir torturando”, añadió en un audio la empresaria.

El miedo y desesperación de la jovencita es más que evidente, y se torna peor cuando revela, en el mismo audio enviado a su familia, que si no cumplen con lo solicitado, será sometida a extrema violencia.

“ Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te diga nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”, clamó Salazar Flores.

La Policía baraja la tesis de que el secuestro fue ordenado por Erick Luis Moreno Hernández, (a) “El Monstruo”, quien estaría detrás de otros sonados plagios.

Las versiones señalan que los secuestradores exigieron 2 millones de dólares por el rescate, luego se mencionó 1 millón de soles. Habrían aceptado reducir el monto del rescate.

