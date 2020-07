Mercedes Arancibia, dueña del albergue Huellitas Felices Perú, informó a Correo que le darán hogar temporal a ‘Firuco', nombre con el que bautizaron al perrito que supuestamente esperó durante tres días a su dueño que fue internado por coronavirus en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en La Victoria.

“Somos una página que gracias a Dios tenemos seguidores. A mí me han informado por medio de la página el caso de este perrito que me conmovió porque, usted sabe, que con esta situación nosotros estamos siempre ayudando a los perritos que nos necesitan. Los mismos seguidores de la página conocen nuestra labor y nos pidieron que le demos un hogar temporal”, cuenta la mujer de gran corazón que busca ayudar al can.

Según cuenta Arancibia a este diario, lograron recolectar el dinero suficiente, con la ayuda de animalistas, para pagar la movilidad que transporte a sus familiares hasta el centro hospitalario desde Manchay, donde se ubica el albergue. Sin embargo, cuando sus parientes llegaron se enteraron que el animalito fue llevado por un veterinario, quien con buena intención le iba a dar atención médica.

“Por eso, el día de hoy han ido mis familiares, porque yo no puedo ir porque estoy un poco mal de salud, y han ido al hospital para traerlo al albergue. Ya nos dimos con la sorpresa que, incluso había salido en la televisión, lo que desconocíamos”, narró.

“El vigilante le dijo que a mi hermano que lo van a llevar a la veterinaria y que pasará la noche, y recién mañana lo van a llevar nuevamente al hospital”, agregó.

Mercedes Arancibia también dijo que, mañana, sus familiares regresarán para recoger al perrito y darle hogar temporal en su albergue. Comida, techo y mucho amor no le faltará.

¿Qué la motiva ayudar a ‘Firuco’?

Según cuenta la dueña del albergue, ella siempre ayuda a los perritos que necesitan ser rescatados y recordó que hace unas semanas también recogió a un can que era maltratado constantemente.

“En realidad, siempre ayudo a los perritos que nos necesitan. Hace un par de semanas hemos rescatado a un perrito en un fumadero de La Victoria, que lo maltrataban, agarraban a palos, le tiraban piedras, y ahora está conmigo en el albergue”, manifestó.

Buenas intenciones

Fuentes de este diario informaron que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, también está interesado en darle un hogar temporal a ‘Firuco’ en la veterinaria municipal.

