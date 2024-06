El último domingo 9 de junio, Tatiana Calmell recibó la corona del Miss Perú 2024. Es así como la sucesora de Camila Escribens, nos representará en el próximo Miss Universo que se realizará en México a fines de año.

“Lloro de emoción es mágico el calor del todo el público después de mucho tiempo que tenemos un concurso con público y se siente el calor de las personas que realmente nos apoyan”, expreso la reina de belleza a la prensa.

Asimismo, Tatiana negó algún tipo de favoritismo que la haya beneficiado en su coronación.

“ Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras he demostrado en el escenario porque merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso ”, añadió.

¿Cuál es la cuantiosa suma de dinero que recibió Tatiana Calmell tras ganar el certamen de belleza?

A Tatiana Calmell le entregaron una corona inspirada en el Huascarán, diseñado por Alejandro Arraiz, quien diseñó dicha pieza con cristales de la marca Swarovski.

Además, la reina de belleza recibió aproximadamente 10 mil dólares, tal como lo entregaron en las ediciones anteriores.