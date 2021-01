El alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, indicó que el concierto anunciado por Armonía 10 todavía no cuenta con licencia para su realización y que, debido a la emergencia sanitaria establecida por el coronavirus, no se pueden permitir aglomeraciones de personas.

En declaraciones a la prensa, explicó que el otorgamiento de permisos no es su competencia, pero criticó que se anuncien este tipo de eventos “cuando podríamos estar cerca de una segunda ola de contagios” de la enfermedad.

“Tenemos que evitar aglomeraciones, esto tiene un impacto negativo en los vecinos. Tienen derecho al trabajo, pero hay que generar los mecanismos necesarios. El alcalde no da los permisos, de eso se encarga el área de licencias, pero puedo decir que no podemos darnos el lujo de tener fiestas o convocatorias masivas, no podemos permitir eso en un distrito que ha sido tan golpeado por esta enfermedad”, sostuvo.

“Si queremos reactivar la economía de este sector, no pongamos en riesgo la vida. La mayoría de asistentes son jóvenes, pero en sus casas hay personas vulnerables, si queremos dar facilidades veamos cómo darles la mano, pero no hagamos aglomeraciones en distritos populares”, agregó .

El municipio ya había informado el último martes que el evento de Armonía 10 sigue en “evaluación técnica y legal”, y que se tomará en cuenta el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Se viene generando la especulación de que existe una autorización para un evento en Comas, pongo en conocimiento de que lo que tenemos nosotros, como entidad edil, es el ingreso de un expediente, que ingresó ayer (lunes) con número 199, para solicitud del evento, este procedimiento sigue un trámite, una evaluación técnica y una evaluación legal”, expresó Elvis Briseño, gerente de Gestión Territorial y Desarrollo Económico de Comas, de acuerdo con un video publicado por la comuna en su página de Facebook.

A través de su página de Facebook, la agrupación Armonía 10 viene anunciando el concierto de cuatro horas en el club Remanso, ubicado en la avenida Trapiche, y que se cumplirán todos los protocolos de bioseguridad, como el ingreso de 600 personas al local y un máximo de seis asistentes por mesa. Precisó que no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas.