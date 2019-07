Alcalde de Puente Piedra presenta proyecto de ley para suspender peajes

Síguenos en Facebook

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza , presentará hoy ante el presidente del parlamento, Daniel Salaverry, un proyecto de ley que busca suspender el cobro de peajes vinculados a delitos de corrupción de funcionarios y conexos, para sí terminar con el peaje –a cargo de Rutas de Lima– que afecta a la población de Lima Norte.

En declaraciones a Radio Exitosa, Espinoza trata de ayudar al alcalde Jorge Muñoz y brindarle soluciones inmediatas a los problemas de los peajes implicados en presuntos actos de corrupción.

"Espero que el Pleno pueda tomar la decisión de usar esta ley como una herramienta para el alcalde (Jorge) Muñoz. No he venido a pelearme con el alcalde de Lima, (por el contrario) he sido elegido para buscar soluciones y quiero ayudar al alcalde Muñoz a buscar soluciones a los problemas que tenemos en la capital por causa de los peajes. Y esta ley es una herramienta que va en ese sentido", explicó.

El burgomaestre argumentó que la propuesta radica en el impacto social, debido a que los vecinos de su jurisdicción están siendo perjudicados en su totalidad con un sobrecosto y a la ausencia de rutas alternas: "Tenemos que soportar un peaje coordinado por debajo de la mesa".

Espinoza desmintió una negociación directa con la concesionaria Rutas de Lima para la implementacion de rutas alternas: "Ninguna opción justifica el daño causado durante años y mucho menos se justificará cuando se plantea que se amplié el contrato de concesión por 40 años. Nosotros desde un principio, no vamos a sentarnos a negocios con Rutas de Lima, (dado que la concesión) empezó con corrupción. Desde ya Puente Piedra no va a aceptar una renegociación ni por obras, ni por que nos cobren menos. No lo vamos a permitir ".