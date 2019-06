Puente Piedra: Vecinos denuncian constantes robos por parte de ciudadanos extranjeros (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Exigen mayor seguridad. Vecinos de la zona de Beatriz de Copacabana en Puente Piedra denuncian constantes robos por parte de ciudadanos extranjeros, entre ellos venezolanos y colombianos.

Un video grabado por cámaras de seguridad captó el momento preciso en el que un ladrón dispara a un transeúnte que se resistió a que le robaran su mochila. Según Latina, la víctima no sufrió ningún daño físico.

Por su parte, una de las vecinas pidió mayor seguridad en la zona. "Sinceramente estamos abandonados por la policía de Zapallal, es por lo tanto que la población se ha unido para protestar contra la inseguridad ciudadana", señaló.

"Saliendo en la mañana a trabajar me asaltaron cuatro venezolanos, me taparon la cara para no reconocerlos", contó una víctima de la delincuencia en la zona.

Hasta el momento se han logrado detener a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes se encuentran recluidos en la Dirincri de Puente Piedra. Ellos formarían parte de una banda delincuencial dedicada al robo al paso en el distrito.