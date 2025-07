Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad de Lima (MML), se pronunció en diálogo sobre el informe remitido este lunes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el que se reporta el descarrilamiento de uno de los coches que forman parte del futuro Tren Lima-Chosica, presentado ese mismo día en el Parque de La Muralla.

Sobre ello, la regidora señaló que ha recibido “informes técnicos” que descartan la existencia de un descarrilamiento y consideró “un exceso” calificarlo de esa manera. En ese sentido, explicó que lo ocurrido corresponde a una situación común en vagones que transitan por líneas férreas sin los líquidos o sistemas de lubricación necesarios para facilitar el desplazamiento.

“Personalmente, he recibido los informes técnicos de las áreas competentes y no existe tal descarrilamiento. Cuando uno pone los vagones por primera vez, es más, los vagones no tenían los fluidos, no tenían los líquidos, no tenían el aceite“, declaró a RPP.

“No es un descarrilamiento, es un exceso llamarlo así. Yo he sido informada por los técnicos que, normalmente, cuando tú desembarcas a los coches del buque, sin los fluidos, sin los líquidos para ser asentados en la línea férrea, tienes que, justamente, sostenerlos con una locomotora delante y otra atrás”, resaltó.

Gallegos precisó que los fluidos a los que se refiere “son los aceites, el petróleo”, necesarios “para darle operatividad” a la maquinaria ferroviaria.

“Todo eso lo tienes que asentar en el riel y hay una pieza en la rueda que se llama buje. Ese buje tiene que estar en ese eje. Si se sale un poco, lo vuelves a meter. Eso demoró 15 minutos en ponerlo”, sostuvo.

“En esa ruedita, que une la parte de la rueda, se llama buje [y] tiene que encajar. Si no encaja un poquito, se sale, y eso demoró 15 minutos colocarlo de nuevo. Eso pasa en cualquier vagón que, justamente, entra sin líquidos en una línea férrea”, agregó.

La funcionaria dijo que “hoy por hoy, lo que necesitamos es, una vez que ya termina, ponerle los líquidos, los fluidos, ponerlo en la línea férrea, hacerlo transitar en marcha en vacío a un kilómetro de 10”.

“Eso suele pasar siempre en todo lo que es vagones y trenes”, finalizó.