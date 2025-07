El jefe de la región policial Junín, general PNP Danilo Vera manifestó que la modalidad ya había sido erradicada, pero que, tras recibir la denuncia los policías de la Divincri capturaron al conductor del taxi del que fue grabado arrastrando a comerciantes para robarles sus carteras, y también fue incautado un vehículo.

“Ha vuelto esta modalidad de robo agravado, cuando usan auto para arrebatar. La policía intervino al vehículo y capturó al conductor, junto a dos malhechores. Uno sostenía las piernas y el otro sacaba medio cuerpo del auto en marcha para arrebatar carteras”, mencionó el oficial. La policía está pidiendo la detención preliminar de Frank Flores P. (39), mientras que el vehículo está en Millotingo para las diligencias.

La unidad móvil fue hallada por la policía la tarde del mismo sábado en el sector Primero de Mayo, luego de una rápida acción.

Registro

Los vídeos de las cámaras de seguridad, que los comerciantes han instalado en sus locales fueron la clave para dar con la banda. Allí no solo se ha registrado, el momento cuando a una comerciante, le arranchan la cartera con 9 mil soles, y la arrastran hasta quitársela.

El último sábado, la banda estuvo haciendo reglaje desde las 3:00 de la madrugada, el auto rojo de placa U1D-555, con logotipo de la empresa Imperial, dio hasta 8 vueltas por el jirón Cajamarca, antes del atraco.

Además, se detectó a una mujer haciendo de campana para informar a sus cómplices, luego que la comerciante fue arrastrada, la fémina recoge parte de la cinta del morral que queda en el suelo y se lo guarda, para no dejar nada que los incrimine. Se observa que se cubre con una gorra, para que su cara no sea identificada. Lo curioso es que no hace nada en el momento del asalto, ni siquiera presta auxilio a la víctima.

Delicada

La comerciante V. R.A. se encuentra en cama, ya que los dolores por las lesiones del arrastre no le permiten levantarse. Ni siquiera puede atender a su hijo de 3 años.

Esta es la segunda vez que asaltan a la comerciante V.R.A. Cuando iba al servicio higiénico, un auto rojo le arrancha la cartera y la arrastra unos 11 metros, sus lentes vuelan y por el arrastre sufre lesiones en la espalda, el hombro y las rodillas.

“No es la primera vez, ya son dos veces que me asaltan, pese a ello me levanté y me di fuerzas para denunciar en la comisaría de Millotingo. Por eso pido que no quede así, que no lo suelten, porque el dinero que se han llevado ahora lo tengo que pagar al banco y a mis proveedores. Aquí nos levantamos temprano para trabajar de sol a sol por nuestras familias y no es justo que estas personas nos roben”, reclamó.

Ayer, sus compañeros se reunieron y han advertido que no permitirán más asaltos. En los postes han pegado un afiche que dice “delincuente que atrapen robando, será quemado”. La policía espera que el detenido, delate a sus cómplices su situación es muy complicada.