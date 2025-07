MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/tres-detenidos-tras-robo-en-ferreteria-de-huancayo-noticia/

Una banda de delincuentes a bordo de un taxi rojo, asaltó a una comerciante, le jalaron la cartera con 9 mil soles y la arrastraron varios metros dejándola con graves lesiones en el cuerpo.

El hecho ocurrió el último sábado a las 4:53 de la madrugada, la comerciante se dirigía al baño, cuando aparece sigiloso el auto rojo por la cuadra 3 del jirón Cajamarca. Un varón saca medio cuerpo del vehículo y le arranca la cartera, que estaba dentro de su chaleco y la arrastra hasta dejarla mal herida.

testimonio. “Cuando iba al baño, un carro rojo me cierra el paso y sale un hombre que me arrancha la cartera que tenía dentro de mi chaleco, me arrastra 11 metros y como el bolso no se rompía, me llevan por la pista. Tengo contusiones en la espalda, en la rodilla, en el hombro y ojo. No me soltaban, sentía que mi cabeza estaba prácticamente debajo de la llanta. No sé ni como estoy viva”, exclamó la sobreviviente R.V.

Pese al dolor, se levantó, pidió ayuda a sus compañeras y acudió a la Divincri a denunciar el hecho. Por la placa del vehículo, la policía dio con la propietaria que respondió que lo había alquilado a un supuesto taxista, que fue detenido por la policía, mientras le siguen los pasos a los demás integrantes de la banda. La víctima, se encuentra en estado de shock, ayer pese a los hematomas, estuvo en las diligencias, el detenido está resguardado por la PNP.

Hace tres semanas, en los jirones Piura y Huancas, a las 5 horas, otra comerciante Mery Porras, fue asaltada en la misma modalidad, pero en esta ocasión se trataba de un taxi plomo, de donde sale un hombre que le arranchó su canguro con su dinero. Este hecho también quedó registrado en las cámaras.