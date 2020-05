Esta mañana, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, cerraron los accesos al emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria.

Este hecho se produjo luego de que el pasado lunes 25 de mayo se difundieran imágenes de aglomeraciones debido a la gran cantidad de venta ambulatoria en los exteriores del centro de comercio.

Sin embargo, el panorama no es tan sencillo. Algunos ambulantes protestaron por la medida advirtiendo que su situación económica es insostenible debido a la pandemia.

“Estoy bien. Me estoy desinfectando, sé que me estoy exponiendo, pero más de 60 días que ya no hay dinero para la casa. ¿De dónde me solventó? No hay nadie que nos quiera formalizar”, aseguró una ambulante a Latina.

En tanto, el ministro de Defensa, Walter Martos, sostuvo que el Gobierno no será flexible en lo que a medidas de distanciamiento social y sanitarias se refiere.

No obstante, reveló que están analizando disposiciones que permitan que los comerciantes puedan “sobrevivir a la cuarentena” sin perjuicios económicos.

“Aquellas actividades que no están permitidas, como son los textiles, se está viendo la manera de reubicar en talleres o en trabajos formales", puntualizó Martos.

