Luego de declararse zona restringida el Mercado Central y Mesa Redonda, cientos de ambulantes fueron retirados de las calles. Sin embargo, ellos denuncian que la Municipalidad de Lima no los ha reubicado aún pese a que ya fueron empadronados.

“Nosotros tenemos como 40 años vendiendo. Se han empadronado, se han ido todos, pero vienen con engaños. Cada alcalde que entra nos promete tantas cosas, pero nunca cumplen con sus palabras. Se burlan de todas las personas”, dijo Marisela a Canal N. “No sabemos a dónde vamos a ir, dónde nos van a reubicar”, aseveró.

Ambulantes marchan en rechazo de la ordenanza municipal. Foto: Julio Reaño/GEC

Por su parte, el ambulante Marco Antonio Vásquez mencionó que son más de 4 mil personas las que trabajaban en las calles de Mesa Redonda de manera informal.

“Han empadronado a todos por las puras. Es una burla. Dicen que nos van a llamar, no nos llaman. En la pandemia también sucedió lo mismo. Cuando hay un problema en el Gobierno, en el municipio, siempre se meten con nosotros”, aseveró.

Ambulantes marchan en rechazo de la ordenanza municipal. Foto: Julio Reaño/GEC

“El empadronamiento es una burla. No sabemos a dónde vamos a ir. No nos han llamado, no nos dicen nada. Llevo 20 años como ambulante. Seguiré siendo ambulante, sino cómo mantengo a mi familia”, indicó.

Como se recuerda, este lunes 15 de mayo se desplegaron alrededor de 1.000 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las diversas calles del Mercado Central y Mesa Redonda a fin de liberar las vías.

Ambulantes marchan en rechazo de la ordenanza municipal. Foto: Julio Reaño/GEC

Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, explicó en diálogo a Latina que la medida busca recuperar estos espacios, pues deben encontrarse libres en caso de cualquier emergencia. “Las calles de este emporio comercial son rutas de evacuación, tanto de entrada y salida”.