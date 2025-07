El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, acusó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de utilizar el proyecto de trenes con fines políticos, los cuales no cumplen los requisitos técnicos ni financieros necesarios.

Desde Loreto, donde participó en un consejo regional, Sandoval afirmó que el burgomaestre actúa con miras a las elecciones del 2026: “Le pido al alcalde que no actúe por caprichos personales ni por estar en campaña. No se puede mentir, sorprender ni hacer demagogia con un tema tan delicado como este”.

El ministro aseguró que López Aliaga ha cambiado reiteradamente sus anuncios —primero habló de una “marcha blanca” y luego de una “marcha en vacío”— sin que existan las condiciones legales o técnicas para ejecutarlos.

“Nada de eso está habilitado porque los procedimientos no se han cumplido”, recalcó.

Sandoval sostuvo que el alcalde no ha sido transparente con los limeños: “Creo que el alcalde me ha faltado el respeto a mí y también a la ciudadanía de Lima, al no sincerarse sobre su proyecto”.

Insistió en que, desde el inicio, el MTC advirtió que el proyecto requiere una inversión formal y acuerdos con concesionarios, requisitos que aún no se cumplen.

Frente a las críticas de López Aliaga, quien responsabilizó al gobierno de retrasar el tren, el ministro negó cualquier cambio de posición: “El MTC no ha variado su postura. Siempre hemos exigido los procedimientos necesarios, porque la seguridad de los ciudadanos no se negocia”.