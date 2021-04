Una historia de no creer. Una adulta mayor de 101 años se ve imposibilitada de vacunarse contra la COVID-19, debido a que extravió su Documento Nacional de Identidad (DNI). No obstante, ese no es el principal problema que aqueja a Olinda Espinoza de Vera.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) le exigió su presencia en una de sus sedes para que sea ella misma quien realice los trámites necesarios para obtener un duplicado de su documento de identidad, según reveló Buenos Días Perú.

Esto pese a que ella se encuentra en una cama debido a las complicaciones propias de su edad y que su único hijo tramitó una carta poder con un notario. A pesar de todo el esfuerzo, en sede del organismo le indicaron que su madre tenía que asistir “presencialmente”.

Doña Olinda no puede acceder a actualizar sus datos en el portal del Seguro Social de Salud (EsSalud), debido a que no cuenta con la fecha de emisión de su DNI. Tampoco puede ser visitada por médicos de PADOMI, quienes realizan atención domiciliaria a personas vulnerables de la tercera edad.

“Vengo ya bastante tiempo tramitándoles su DNI. Mi mamá vino a vivir conmigo a mi casa para tenerla más cerca por la pandemia, para cuidarla mucho mejor. Se perdió su DNI, hice los trámites a través de la web como dice el Estado y me dijeron que me iban a entregar el documento”, señaló Guillermo Vera, hijo de la adulta mayor.

Diversas personalidades se han pronunciado sobre el tema. La respuesta del Reniec en Twitter no se hizo esperar. Desde el organismo indicaron que están revisando el caso y tomarán acciones correspondientes.

Anciana de 101 años exige ayuda ante pérdida de DNI (Panamericana)

