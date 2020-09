La familia de Haydee Dongo Campos denunció este martes al Hospital Sabogal, ubicado en el Callao, por presuntamente enviar por error los restos de la fallecida al mortuorio COVID-19 del nosocomio, cuando la razón de su deceso fue por otra causa, según informó el programa ‘Al estilo Juliana’.

El hijo de la mujer, Héctor Riega, indicó que de acuerdo con el acta de defunción de Dongo Campos, de 86 años, ella falleció a causa de sepsis severa y paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando fue a recoger el cuerpo de su madre, le indicaron que no se podía debido a que el cadáver había sido trasladado a la morgue COVID-19.

“Yo le pregunté al doctor por qué mi mamá estaba en el área COVID-19 si ella no había fallecido a causa de esa enfermedad y me dijo: ‘Bueno eso es lo que aparece en el sistema’. Por esta negligencia que ha ocurrido con mi madre, la funeraria nos ha obligado a hacer la desinfección del cuerpo, el embalsamiento, el sellado del ataúd y nos pidieron no acercarnos por temas de seguridad”, declaró.

De acuerdo con el citado medio, la gerenta general del Hospital Sabogal, Helga Solis, indicó que el doctor que atendió aquel día a la anciana determinó que Dongo Campos tenía una alta sospecha de COVID-19, por ello, fue derivada al mortuorio de esa área.

“Su madre tenía sospecha de COVID-19 y en la historia clínica está considerado por el criterio, no de un solo médico, sino de varios médicos que determinaron que la señora tenía un cuadro alto de sospecha de COVID-19”, indicó.

“A este colega (que atendió a la mujer) lo traeremos para que haga su descargo, de acuerdo con los resultados, si no está en capacidad de trabajar, no lo seguirá haciendo”, declaró Helga Solis.