Agentes de la Región Policial Cusco hallaron en esa ciudad a la suboficial PNP Nicole Mesía Castro, quien había sido reportada como desaparecida el último 18 de abril por miembros de su familia, que se encontraban angustiados y realizaron plantones y cadenas de oración.

Según informa la Policía Nacional del Perú, se logró ubicar a la agente de 23 años luego de un “paciente trabajo y acciones de inteligencia”.

Mía Fernández, familiar de la suboficial que logró reconocerla, refirió que no se encontraría en buen estado de salud. “Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto” , indicó.

Como se recuerda, familiares de Nicole Aurora Mesía Castro, suboficial de la Policía Nacional del Perú, denunciaron su desaparición hace una semana. La última vez que fue vista fue la mañana del 18 de abril, cuando abordó un mototaxi después de salir de su domicilio para dirigirse a su centro de trabajo en la DivPol Este 1 en San Juan de Lurigancho.

Desde entonces se inició una implacable búsqueda, temiéndose lo peor con el pasar de los días. Su familia incluso realizó un plantón en la sede del Ministerio del Interior, exigiendo que no cese la búsqueda de la suboficial. “Hemos hecho cadenas de oración, saber que está viva para nosotros es una bendición, estamos agradecidos con todos”, dijo otro familiar de la mujer policía tras conocer la noticia de la aparición.

Mujer policía transitó “por su propio derecho”

Más temprano, el viceministro de orden interno del Mininter, Juan José Santiváñez, descartó en RPP que la joven policía reportada como desaparecida esté secuestrada; e indicó que se ha logrado identificarla “transitando por su propio derecho” en diferentes partes del país.

“Se tiene conocimiento que la señorita se encuentra transitando por su propio derecho y por su propia libertad en distintas partes del Perú. Como consecuencia de ello, incluso la labor de inteligencia ha permitido determinar que ayer, por ejemplo, unas cámaras de seguridad la han ubicado en una entidad bancaria, haciendo un retiro de dinero”, señaló.

Asimismo, el viceministro Juan José Santiváñez sostuvo que la agente, por no haberse reportado por más de cinco días, habría incurrido en el delito de abandono de destino.

“A la señorita se le ha ubicado fuera de Lima (...) Cuando un efectivo policial o militar no se presenta por más de 5 días a su unidad comete el delito de abandono de destino. Eso está juzgado por el Consejo Supremo De Justicia Militar. Esto tendrá que ser consecuencia de una investigación. En el supuesto de que se haya hecho un abandono de destino; es decir, una persona que de repente ya no quiere servir a la patria, lo que ocurre es ponerla a disposición de la Fiscalía militar para que formule el parte judicial e inmediatamente pase a ser procesada por el Consejo Supremo De Justicia Militar”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR: