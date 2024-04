La Fiscalía allana las viviendas y oficinas parlamentarias del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, en el marco de la investigación del “caso Mochasueldos”. El legislador es acusado de presuntamente haber recortado el sueldo a una de su entonces trabajadora del Parlamento.

El allanamiento se realiza en las casas del parlamentario Raúl Doroteo, ubicadas en el distrito de Surco, en Lima, y en Pisco (Ica). Asimismo, las acciones se desarrollan en su despacho congresal y la oficina de la Comisión Covid-19, que el legislador que preside. Raúl Doroteo se suma a la lista de congresistas involucrados en el “caso Mochasueldos”.

Días atrás el parlamentario aseguró que decidió concluir las labores de la trabajadora de su despacho, María Fernanda Morales Gutiérrez, por faltar a su trabajo por cuatro días consecutivos, sin ninguna autorización o permiso. No obstante, dicho proceder obedecería -según la extrabajadora- a una represalia por la denuncia de recorte de sueldo que hizo.

La ex trabajadora había denunciado en marzo en un programa periodístico que se le estaba recortando el 50% de su sueldo, pero como estaba embarazada, le pidió al congresista Raúl Doroteo que ya no se le aplique el porcentaje señalado, sino un 25%. Sin embargo, se reveló un audio en el que se escucha al legislador indicando a uno de sus trabajadores -encargados presuntamente del cobro- que no accede a dicha solicitud y que solucione esa situación.

Tras ello, María Fernanda Morales Gutiérrez ha indicado que viene siendo víctima de “intimidaciones y amedrentamiento”, pues varias personas han llegado hasta su casa para tratar de disuadirla y rectificar su manifestación.

Fernanda Morales también enfrenta una querella presentada por Mario Reyes Ortiz, quien la acusa de difamación agravada ante el Juzgado Unipersonal de Lima y le solicita una reparación civil, debido a que ella afirmó que le entregaba a dicho trabajador una parte de su sueldo.

Reyes Ortiz aclara que no conoce ni tuvo trato alguno con Morales, ya que él trabaja en otra dependencia del Congreso, siendo imposible que haya ocurrido la supuesta entrega de dinero.

TE PUEDE INTERESAR: