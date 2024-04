El jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, aseguró que el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, no se ha fugado de Perú y garantizó que será capturado.

La autoridad policial precisó que siguen las labores de Inteligencia con el objetivo de capturar al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ya tiene 200 días de prófugo de la justicia.

El general PNP Óscar Arriola indicó en RPP que “ha podido tener una noticia” sobre el paradero de Vladimir Cerrón, pero refirió si bien las investigaciones dan cuenta de novedades, en el trabajo de Inteligencia se necesita tener paciencia y esperar.

No obstante, subrayó que Vladimir Carrón no se ha fugado del país e incidió que será capturado. “Se ha podido tener una noticia al respecto. Esperemos porque esto es así. Se va a capturar a Cerrón. El 90% que no se ha fugado del Perú, está acá”, dijo.

El exgobernador regional de Junín permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023 cuando el Poder Judicial lo condenó a tres años y medio de prisión efectiva por el caso denominado “Aeródromo Wanka”.

¿Por qué Vladimir Cerrón todavía no es capturado?

Para el exministro del Interior, Carlos Basombrío, existe una alta posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte le haya otorgado protección.

“Después de todo, la señora Dina Boluarte ha demostrado que es capaz de mentir a todos los peruanos en la cara con mucha tranquilidad y creo que su Gobierno no es de buenas prácticas ni buenas conductas”, afirmó.

En diálogo con Correo, el extitular del Interior calificó de “anómala” la situación. “No es posible que una persona con orden de captura haya podido esquivar de esa manera la acción de la Policía y hasta donde sé ni siquiera hay una orden de captura internacional”, dijo.

