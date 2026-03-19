David Santiago More Calderón, investigado por su presunta vinculación con el asesinato de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, fue detenido por la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo a las primeras investigaciones, More Calderón habría clonado la placa de un vehículo que se utilizó para realizar las labores de reglaje a la joven antes del crimen.

Como se recuerda, Andrea Vidal fue asesinada en diciembre de 2024 cuando regresaba a su domicilio a bordo de un taxi en Lima. La extrabajadora del Parlamento recibió más de 60 impactos de bala. La joven y el chofer de la unidad murieron,

Según informa América Noticias, luego de confirmarse la ubicación de David More Calderón, agentes de la División de Homicidios de Lima viajaron al norte del país y capturaron al presunto implicado en el crimen de la joven, cuando se encontraba a bordo de un vehículo.

No obstante, David More Calderón, quien fue trasladado a la sede de la Dirincri optó por guardar silencio.

Su abogado Óscar Pulache, negó que su cliente haya tenido participación en el asesinato de Andrea Vidal y dijo que habría tramitado una placa de rodaje porque “su madre le solicitó crear un perfil para realizar un trámite”. “Es inocente”, refirió.