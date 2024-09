El excómico Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, pasó por audiencia de control de identidad, en la Prefectura de Lima, donde aseguró que padece de trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), lo cual afectó seriamente su rendimiento escolar.

Relató al juez que por esa condición solo cursó hasta el quinto de primaria, pues siempre sacaba malas notas. “Si pudiera mandarme un médico porque yo tengo TDH, por eso tengo quinto de primaria, los niños con TDH no pueden estudiar. Yo, desde el colegio, tengo todo rojo, nunca he tenido un azul. No sé el número (de su teléfono celular), tengo que explicarle”, refirió.

Ante ello, Andrés Hurtado insistió al juez la presencia de un neurólogo a fin de que pueda evaluar su condición médica. Ello sucedió cuando se le preguntó cuál era el número de celular, y el conductor de televisión recalcó que no pudo completar sus estudios escolares debido a su Trastorno por Déficit de Atención, lo cual también le impide recordar su número de teléfono. “Nunca pude estudiar un solo renglón (...) sacaba puros rojos”, dijo.

Cabe precisar que el Poder Judicial realizó esta mañana la audiencia de control de identidad a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’ en la sede de la Prefectura de Lima, donde el conductor de televisión se encuentra detenido.

