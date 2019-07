Aprueban iniciativa 'Pico y Placa' que restringirá circulación vehicular en Lima desde este 22 de julio

Síguenos en Facebook

Con 18 votos a favor, 15 en contra y una abstención se aprobó esta tarde la iniciativa 'Pico y placa', que busca restringir la circulación de vehículos según los números de matrícula. Cabe indicar que esta medida aplicará desde este lunes 22 de julio y tiene como objetivo reducir la congestión vehicular durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Este plan se ejecutará de lunes a jueves en horarios de 6 a.m a 10 a.m. y de 5:30 p.m a 9:30 p.m, por lo que los autos que tengan placas terminadas en cero o número par no podrán circular ni lunes ni miércoles, mientras cuyos vehículos tengan placas que terminen en número impar no podrán hacerlo los martes y jueves.

No obstante, esta medida no alcanza a los vehículos de emergencia ni oficiales o los usados por la policía, además de grúas, carrozas fúnebres o los destinados al transporte escolar.

Sanciones

Aquellos conductores que infrinjan la medida serán sancionados con S/336 (8% de una UIT). Sin embargo del 22 al jueves 25 de julio se dará un período de prueba para que los conductores se adapten a esta iniciativa.

Por lo que a partir del 29 de julio se sancionará a aquellos que vayan en contra de la disposición municipal.