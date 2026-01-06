La criminalidad sigue cobrando vidas, ante los insuficientes esfuerzos de las autoridades por contener el terrible flagelo.

Así quedó demostrado, una vez más, la tarde del último domingo, cuando dos personas fueron cruelmente asesinadas, en un restaurante de Chaclacayo.

Las víctimas fueron identificadas como Hermenegildo Prado Zambrano y Débora Carhuañapa Quispe, quienes cayeron abatidos dentro del establecimiento, una cebichería ubicada en el kilómetro 26 de la Carretera Central, confirmó la Policía.

Los primeros reportes policiales señalan que los sicarios llegaron hasta la mesa donde se encontraban estos ciudadanos, y desataron una lluvia de balas, frente a una veintena de comensales.

Atentado

Prado Zambrano y Carhuañapa Quispe fallecieron en el acto por la gravedad del ataque. Esta última víctima era trabajadora del negocio, y habría estado atendiendo al hombre en cuestión, cuando ocurrió el terrible atentado.

Asimismo, la lluvia de balas alcanzó e hirió a otras dos personas, cuando intentaban escapar del ataque. Las mismas fueron identificadas como Doris Santa María Cortijo, dueña del local, y Héctor Julián Salcedo Aguirre, quienes fueron trasladados a los hospitales de Vitarte y José Agurto Tello de Chosica, respectivamente.

El pronóstico de ambos es muy reservado.

Información de la Policía señala que Salcedo Aguirre registra denuncias previas por los presuntos delitos de usurpación, tráfico de terrenos, suministro o tenencia de materiales peligrosos, por lo que los efectivos no descartan que el ataque armado sea un ajuste de cuentas. Los vecinos exigen acciones concretas contra la criminalidad.