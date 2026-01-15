Un ataque con explosivo dejó cinco personas heridas en el paradero de colectivos “Chaperito”, ubicado en el kilómetro 19 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo.

El atentado, dirigido contra transportistas y pasajeros, generó pánico entre los testigos y provocó daños materiales, como el reventón de las llantas de una de las unidades de transporte.

Según América Noticias, los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital Sergio Bernales y se encuentran fuera de peligro.

Comerciantes y conductores de la zona señalaron que el ataque estaría vinculado a presuntas extorsiones perpetradas por bandas criminales que operan en el sector.

De acuerdo a las denuncias, estos grupos exigen pagos mensuales a transportistas y negocios, y utilizan amenazas directas, incluso mediante mensajes y fotografías enviadas por aplicaciones de mensajería, para amedrentar a quienes se niegan a pagar.

Efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Carabayllo iniciaron las diligencias para identificar a los responsables y recolectar restos del material explosivo, además de revisar cámaras de seguridad del área.

La Policía Nacional reforzó el patrullaje en la zona, aunque vecinos y transportistas demandaron medidas más sostenidas frente al avance de la criminalidad organizada en Lima Norte, ya que refirieron que dichas acciones solo son temporales.