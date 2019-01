Albañil que mató en defensa propia a ladrón que lo asaltó fue condenado a prisión (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pedro Palacios vive una verdadera pesadilla. Pese a que le quitó la vida en defensa propia a un delincuente que, junto a un compinche, lo asaltaron, el Poder Judicial lo ha condenado a pasar cinco años en prisión.

Esta historia se remonta a mayo de 2013. El humilde albañil se trasladaba por el distrito de Ate cuando fue sorprendido por dos sujetos que le arrebataron su celular y los 400 soles que tenía en el bolsillo. Cuando logró liberarse, cogió una piedra y se la tiró a uno de los malhechores matándolo al instante.

Años después, la Justicia lo ha encontrado culpable y lo ha sentenciado a cinco años de cárcel.

"Fue en defensa propia. No tengo por qué hacerle mal a nadie. Me habrían robado mi celular y el dinero que tenía", había asegurado Palacios. "Él está deprimido, me dice que solo quiere salir. Es inocente", dijo su hijo a ATV Noticias.

Como si fuera poco, el otro delincuente que participó en el asalto y que aceptó su delito está libre y solo ha sido sentenciado a 208 días de servicio comunitario.

"La gente honrada va presa y los delincuentes están en libertad. Es lo mismo que están haciendo con el policía en Piura", expresó Mario Amoretti, abogado de Pedro Palacios.