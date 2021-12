Esta madrugada, nueve unidades de bomberos se necesitaron para controlar un incendio que consumió tres viviendas ubicadas en la Asociación de Vivienda San Roque, en Ate Vitarte. Las familias que residían en el lugar perdieron todas sus pertenencias a pocas horas de la celebración de Navidad.

Según el noticiero América Noticias, el fuego se habría iniciado en un pasaje de la citada quinta y de inmediato el fuego se propagó hacia los inmuebles aledaños. El siniestro que alertó a los vecinos dejó al menos cinco personas heridas por quemaduras e inhalación de humo, indicó el matinal.

“Estaba durmiendo y no podía salir porque el [incendio] ya estaba avanzado. A mis hijas las he sacado como sea, hemos trepado las paredes. No había nadie [quien las ayude]”, contó una de las vecinas afectadas.

Ate: Voraz incendio dejó a varias familias en la calle

Las cuatro familias que viven dentro de la quinta se quedaron sin sus pertenencias y viviendas. Las unidades de bomberos lograron apagar las llamas tras horas de trabajo en el lugar, pero durante su labor tuvieron que lidiar con el problema de abastecimiento de agua.

Entre los heridos figura una niña de 5 años que fue trasladada al hospital de Ate debido a múltiples quemaduras, informó el jefe del Serenazgo.

Las víctimas del incendio pidieron al municipio de Ate Vitarte que les brinde apoyo para poder vivir de manera temporal mientras reconstruyen sus propiedades.

