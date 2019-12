De terror. Una ciudadana venezolana, identificada como Keyri Gonzales Blanco, es acusada de desfigurar con una navaja a una ambulante de 21 años que vendía botellas de agua en el cruce de la prolongación Javier Prado con la avenida Metropolitana, en el distrito de Ate Vitarte.

“Hasta que ayer me dijo en la tarde: ‘¿quieres que te destripe?’. No estoy mintiendo, dijo que me quería destripar y cuando me cortó la cara si no me defendía ahorita estuviera muerta. Me cortó la cara con una navaja, tengo nueve puntos en la cara y tengo dos puntos acá (mostrando una de sus piernas)”, contó la víctima en diálogo con América Noticias.

Según el mencionado medio, días antes, la vendedora había tenido una discusión con otro ambulante venezolano, llamado Kevin Sánchez Torrealba, conocido como ‘Chileno’ y esposo de Keyri Gonzales Blanco.

“Ella me quería seguir clavando en el estómago. El hombre le decía a la mujer: ‘clávala, clávala, mam$%#'". Me quería matar", narró sollozando la agredida.

Serenos de la Municipalidad de Ate y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Sánchez Torrealba, quien saldrá en libertad por disposición de la Fiscalía. La venezolana Keyri Gonzales Blanco se encuentra prófuga.

“La gobernación me dice: ‘cómo le voy a citar al joven si no han puesto la dirección exacta de él’. Osea, él sale y (el caso) no llega a ningún lado. Mañana sale, me mata y (sale en los titulares) ‘venezolano descuartizó, mató, denunció, pero no le hicieron caso’", dijo la víctima.

La mujer de 21 años pide justicia para que los venezolanos no le vuelvan a hacer daño. La Policía ya cuenta los videos, registrados por una cámara de seguridad, que servirán para la investigación.

Venezolana es acusada de desfigurar a ambulante. Video: América Noticias