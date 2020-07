El autocinema Arnold’s, ubicado en el distrito de Barranco, reabrió sus puertas. en marcha blanca, este viernes 24 de julio para que el público pueda disfrutar una nueva forma de entretenimiento, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para evitar un contagio de coronavirus.

Foto: César Bueno

Hoy solo asistieron los amigos de Damián Ode, quien lidera el negocio que también vende hamburguesas a los ciudadanos.

Foto: César Bueno

Como se recuerda, Arnold’s fue la marca pionera de la década de los autocines en el Perú y tras una larga espera, a causa de la pandemia, se encienden los proyectores de este concepto de los años cincuenta.

Foto: César Bueno

“Se me ocurrió hacer el Autocinema hace muchos años como un sueño y estar metido en la actuación me hizo ver que no había exposición en espacios al aire libre”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Piero Díaz sorprende al bailar en tacos

Gian Piero Díaz sorprende al bailar en tacos