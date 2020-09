La Municipalidad de Villa El Salvador clausuró el autocinema que se iba a inaugurar este jueves en un espacio ubicado en los alrededores en los Pantanos de Villa debido a que no contaba con la autorización correspondiente.

La Subgerente de Fiscalización de Villa El Salvador, Darlin Chura, señaló a Canal N que los organizadores del autocinema no obtuvieron la licencia de funcionamiento y que este tipo de eventos no se pueden realizar durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

“(El local) no cuenta con los permisos correspondientes para poder ejecutar este tipo de actividad, asimismo no cuenta con la licencia de funcionamiento ni con el certificado ITSE ( Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) para eventos. En un estado de emergencia no se puede ejecutar este tipo de actividades”, expresó la funcionaria.

Además, recordó que Prohvilla, entidad de la Municipalidad de Lima encargada de la preservación y gestión de los Pantanos de Villa, no dio una opinión favorable sobre el funcionamiento del autocinema en sus alrededores.

“En una inspección con Prohvilla se ha podido visualizar que tampoco han dado una opinión favorable porque nos encontramos en una zona especial de Pantanos de Villa. Es así que la Municipalidad en primera instancia, el 8 de julio, no da el permiso correspondiente y se ratifica el 1 de setiembre, donde tampoco se da el permiso para cualquier inauguración”, manifestó Chura.

La funcionaria recordó que una ordenanza emitida por la Municipalidad de Villa prohíbe todo tipo de espectáculos públicos durante la pandemia del coronavirus y aseguró que en el lugar se iba a producir “aglomeración”, ya que, según dijo, iban a llegar 280 vehículos.