El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se refirió hoy a la aprobación del nuevo texto sustitutorio que autoriza al sector privado y a los gobiernos regionales y locales a adquirir las vacunas contra el COVID-19. Opinó que los votos a favor de esta propuesta no ha generado que se derogue una norma anterior debido a que no existe prohibición para que empresas privadas puedan negociar la compra de dosis.

Desde el estadio Ollantaytambo de Ate, en el que supervisó junto a la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, la jornada de vacunación a adultos mayores, el titular del Minsa reiteró que pese a que existe la posibilidad de que privado puedan importar vacunas, a la fecha los más de 800 importadores de medicamentos y vacunas del territorio nacional, no han logrado concretar este proceso porque en la actualidad los laboratorios solo negocian con estados.

“Ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, no hay ninguna ley [31091], ninguna norma, ninguna disposición del gobierno que lo prohíba. La ley que data del 2009, lo autoriza [compra de vacunas]. Saben cuántos importadores de medicamentos y vacunas existen en el país autorizados para importar: 868. ¿Quién de ellos ha importado? Nadie, pero no es porque lo hayan prohibido. Es porque los productores de vacunas no están vendiendo a los privados sino a los gobiernos porque es mucho más fácil vender a escala nacional”, indicó.

Ugarte Ubilluz señaló que otra condición que existe para que los laboratorios hayan decidido por ahora vender a los gobiernos y no a privados es porque los primeros llegan a aceptar la responsabilidad con los efectos secundarios que pudiera haber con alguna vacuna.

“Y además ponen una condición, que es difícil que los privados puedan aceptar, y que los gobiernos sí aceptan, y es que los gobiernos asuman la responsabilidad con los efectos secundarios que pudiera haber con alguna vacuna. Esa es una realidad, y por eso hemos preguntado a los congresistas al haber aprobado esta reciente ley que es reiterativa, que existe como marco legal, que nos digan cuál es la norma que están derogando al aprobar. Ninguna porque no hay una disposición en contra”, agregó.

Sobre la norma aprobada

El último viernes 23 de abril, el pleno del Congreso de la República aprobó un nuevo texto sustitutorio que autoriza al sector privado y a los gobiernos regionales y locales a adquirir las vacunas.

Por 97 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la representación nacional aprobó la propuesta, que establece la inmunización de toda la población peruana dentro del esquema de prioridades establecido por el Ministerio de Salud (Minsa). La norma fue exonerada de segunda votación por 98 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Se trata de un nuevo dictamen presentando en forma conjunta por las comisiones de Economía y Salud, recaído en 20 proyectos de ley que buscan garantizar el acceso oportuno a la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Según la norma aprobada, el Poder Ejecutivo, previa autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), autoriza al sector privado en un plazo no mayor de 7 días calendario de presentado el expediente, la importación o adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

Dichas dosis deberán ser puestas a disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares) para su distribución en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Ley 31091, que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad.

