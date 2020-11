El ministro de Salud, Abel Salinas, informó este sábado que a partir de mañana empezarán a circular los vehículos particulares. Sin embargo, aclaró que algunas vías seguirán restringidas como por ejemplo la Costa Verde, la Av. Arequipa, entre otras para los vehículos no motorizados.

En ese sentido, Salinas detalló que esas vías continuarán restringidas para el uso de deportes como caminatas, uso de bicicletas, patinetas, entre otras actividades deportivas al aire libre.

“Se va a poder liberar la circulación de los vehículos particulares, pero Preservando algunas rígidas, como la costa verde, vía expresa, la avenida Arequipa que será uso exclusivo de vehículos no motorizados como de las bicicletas, patinetas, para la gente que hace caminatas porque eso es importante. Las actividades al aire libre que vamos a preservar”, declaró en diálogo con Canal N.

Autos particulares circularán los domingos, pero Costa Verde seguirá restringida para deportistas. (Video: Canal N)

Por otro lado, sobre las marchas en la capital y en diversos puntos del país en contra de la vacancia presidencial y en contra de la asunción de poder de Manuel Merino, el ministro indicó que las aglomeraciones no son adecuadas debido al COVID-19.

“El contagio ocurre en las aglomeraciones y no solo ponen en riesgo sus vidas también las de sus familiares. Ese derecho a manifestarse no debe reprimirse, sino entenderse, no nos olvidemos que el grupo de los jóvenes tal como lo ha anunciado el presidente es el grupo más afectado… Hay que acercarse a ellos (los jóvenes)”, comentó.

“No podemos ocultar la agresión, estamos en eso, tengo una figura democrática que jamás la voy abandonar, pero debemos entender que si a eso sumamos violencia, vamos aponer en riesgo nuestras vidas. Han habido agresiones, de todo ha habido, de ninguna manera podemos avalar ningún tipo de violencia, de ninguna parte”, agregó.

