Av. Brasil: pasajero asegura que bus iba a aproximadamente a 80 km/h por la vía auxiliar

Rudy Carrera, pasajero del bus de la empresa Trans Norcom SAC que quedó sin techo tras intentar pasar por debajo del puente de la avenida La Marina, aseguró que el vehículo iba a excesiva velocidad. El accidente se reportó en la Av. Brasil a la altura de la cuadra 29, en el límite de los distritos de Magdalena y Pueblo Libre.

“Venía a excesiva velocidad. Creo que ha ido a 80 km/h y por el carril auxiliar”, indicó en declaraciones a Canal N. “Lo último que recuerdo es que el puente estaba frente a nosotros y el bus pasó. Cuando he reaccionado estaba sangrando y lo que hice fue llamar a mis familiares”, agregó.

Asimismo, contó que dentro del vehículo había alrededor de 15 pasajeros, todos ellos iban sentados. “Cuando reaccioné tras el accidente el bus ya no tenía techo. También vi a los pasajeros convaleciente y algunos atrapados entre los fierros”.

“Yo me bajé del bus y testigos que estaban en el lugar me ayudaron”, manifestó.

Consultado respecto a si el bus hacía carrera con otro vehículo, Rudy Carrera negó esa versión y manifestó que el accidente se produjo debido a que el chofer ingresó a la vía auxiliar. “A la altura de la Rambla invadió ese carril”, indicó.

Vale recordar que este domingo, el carril central de la avenida Brasil fue cerrado desde las 7:00 a.m. para ser utilizado como circuito recreativo y deportivo, como parte del programa “Vía Activa Brasil”. Por tal motivo, los vehículos transitan por las vías auxiliares.