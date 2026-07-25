Tres personas fallecieron este viernes tras una balacera ocurrida en la intersección de las avenidas Tomás Marsano y Salvador Allende, en el distrito limeño de Surquillo.

El ataque generó alarma entre vecinos, comerciantes y conductores que transitaban por la zona, quienes buscaron ponerse a buen recaudo al escuchar los disparos.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, las tres víctimas mortales serían ciudadanos venezolanos. El ataque ocurrió cuando se encontraban en los exteriores de una bodega ubicada en la urbanización Villa Victoria, cerca del centro comercial Open Plaza, donde fueron sorprendidos por sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra ellos.

Según Panamericana Televisión, testigos señalaron que, minutos antes del ataque, se habría registrado una discusión entre las víctimas, quienes presuntamente consumían bebidas alcohólicas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

En la escena del crimen, los peritos de la Policía encontraron al menos siete casquillos de bala. Personal de Serenazgo de Surquillo acordonó la zona.

Luego del violento hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras representantes del Ministerio Público participaron en las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que se produjo el ataque. Tampoco se ha confirmado el móvil del crimen, aunque la Policía trabaja en la recopilación de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad de los alrededores para identificar a los responsables.

El tránsito en la zona fue restringido mientras se desarrollaban las diligencias policiales.

La investigación continúa para esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en la capital y determinar las responsabilidades del caso.