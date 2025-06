Cuatro presuntos delincuentes fueron capturados por efectivos de la Policía Nacional del Perú en el Cercado de Lima. La banda criminal venía sembrado el terror en varios distritos.

Días atrás, uno de los detenidos publicó un video en que amenazaba con un arma a sus víctimas, según reportó la Policía Nacional. Precisamente, en el operativo se encontró dicha arma.

De acuerdo a las investigaciones, los delincuentes amenazaban a comerciantes, parqueadores y mototaxistas con atentar contra su vida y quemar sus vehículos. “Toda combi de la ruta B que no pague los 10 soles que le pido, voy a empezar a matar. Este es mi barrio y todos me tienen que pagar. No esperen que haya un muerto para que recién se alinien. Ojo, ya voy quemando cinco combis, la otra pagará con su vida”, se lee en la nota de los delincuentes.

La Policía Nacional indicó que en la zona ya se reportan cinco mototaxis quemadas.

Además, los agentes vienen investigando la relación de la banda criminal con la colocación de un explosivo en la puerta de acceso de los trabajadores hacia uno de los acceso a la obra de la Línea 2 del Metro de Lima.