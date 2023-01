Megan Tintinapon Noboa, de 14 años de edad, se escapó de su casa en el Callao en horas de la madrugada y no regresó más. Sus familiares creen que la menor se habría fugado con su enamorado de 17 años, de nacionalidad venezolana, con quien inició una relación hace tres meses.

“Megan, si me ves, no creas todo lo que te dicen, no confíes en las personas, escapa de donde estas, pide ayuda. Y si tú crees que son buenas personas diles que aún tienes que volver porque aún eres una niña”, le pidió su tío Roberto Salazar.

De acuerdo a América Noticias, su familia halló en su habitación una carta en la que pedía que no la buscaran. “Lo que dice es algo frío: ‘discúlpame mamá, discúlpame papá, discúlpame tío Beto, yo los quiero, no me busquen, no se preocupen por mí, yo voy a estar bien’”.

Según la alerta de desaparición, la joven sería trasladada por dos extranjeros identificados como Alejandro Álvarez Colón y Maikel Colón. El caso está a cargo de la comisaría de Bocanegra.

La buscan

En tanto, los padres de Megan la buscan por su cuenta. Ellos decidieron viajar al interior del país para poder encontrarla.

“Megan por favor llámanos, búscanos, tu mamá y tu papá no están en estos momentos acá porque te están buscando por todos lados”, indicó su tío.

Si tiene información que ayude a dar con el paradero de la adolescente puede comunicarse al 989 098 858 .