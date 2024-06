A través de redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima se pronunció tras la polémica sobre la construcción de la estación central de la Línea 2 del Metro.

La comuna de Lima afirma que no se oponen a la construcción, no obstante, pedirán que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, garantice que no se cierren importantes calles de la capital, como Garcilaso de la Vega y 9 de Diciembre (Paseo Colón).

Asimismo, anunciaron que no permitirán el cierre total de avenidas, como ocurrió con Nicolás Ayllón, pues perjudicó a los vecinos de la zona y negocios.

Además, la comuna afirman que tienen la disposición de llegar a un acuerdo con el MTC y la ATU para agilizar estos trabajos y causar un menor impacto.

Días atrás, la empresa concesionaria realizó una denuncia contra la Municipalidad de Lima por poner la empresa concesionaria.

