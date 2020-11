Un sujeto, identificado como Ricardo Tardillo Ramos, rompió en llanto al ser interrogado por la Policía luego de que haya sido detenido con una pistola y municiones cuando celebraba una fiesta por Halloween con sus amigos en el Callao.

El capturado por efectivos de la comisaría de la Ciudadela Chalaca estuvo en prisión por el delito de tenencia ilegal de arma, pero fue liberado en plena pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Yo recién salgo de libertad el 21 de julio. Yo he salido por beneficio penitenciario . Adentro, en prisión he acabado toda mi secundaria. He postulado a la UTP para una carrera, la he agarrado”, dijo entre lágrimas.

Delincuente con requisitorias llora al ser detenido (Video: América TV)

Sobre el hombre de 31 años pesan varias acusaciones y tiene antecedentes por diversos delitos, según afirmó el coronel Miguel Bolaños, jefe de la división policial Callao 1.

“Que sus lágrimas no lo engañen, se trata de un feroz sujeto que ha estado en la cárcel y cuenta con una serie de antecedentes tales como tentativa de homicidio, tráfico ilícitos de drogas, lesiones por paf y tenencia ilegal de arma de fuego , justamente por este último delito lo hemos vuelto a capturar”, sostuvo la autoridad policial.

Tardillo Ramos hasta se animó a dar un consejo a la ciudadanía. “Le recomiendo a la sociedad que hay que ser más responsable. Hay que ser más consciente”, se le escuchó decir.

De acuerdo a América Noticias, el sujeto será denunciado por el presunto delito contra la seguridad pública y su caso ya pasó a disposición del Ministerio Público.

