La Policía Nacional y la Fiscalía desmantelaron a la banda ‘Los Injertos de La Perla’, que se dedicaba a la extorsión de mototaxistas y pequeños comercios en la provincia constitucional del Callao. El operativo se desarrolló con el apoyo de equipos de inteligencia y fiscales especializados en investigación de redes criminales.

El procedimiento se extendió a varios inmuebles ubicados en el Callao y a una vivienda en el distrito de San Miguel. Durante los allanamientos, los agentes capturaron a siete integrantes de la presunta organización y aseguraron armamento, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a las actividades ilícitas.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao ejecutó la medida de allanamiento en ocho inmuebles y logró la detención preliminar judicial de siete personas investigadas por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, y de extorsión… pic.twitter.com/xrSOfwlSsr — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 21, 2026

Según las investigaciones, la red solicitaba pagos semanales a pequeños comercios, entre ellos gimnasios y peluquerías, bajo amenazas de daño o violencia. Los mototaxistas del sector también eran obligados a entregar cupos periódicos para poder seguir laborando sin ser hostigados.

El teniente general Manuel Lozada detalló que siete personas fueron detenidas como parte de la deriva de la investigación. Entre los detenidos se encuentra Carlos Valdivia Cortés, alias ‘Alexis’, quien es considerado el presunto cabecilla de la banda.

En el predio intervenido fueron halladas dos granadas de guerra, cartuchos de municiones y prendas de uniforme de la Policía Nacional. Estos elementos evidencian el nivel de peligrosidad de la organización, que contaba con armamento y recursos para disimular su identidad.

Las víctimas señalan que el esquema incluía el pago de una cuota inicial, seguido de abonos periódicos, bajo advertencias de represalias contra sus personas o sus vehículos. El clima de temor generado por la red dificultó que muchos afectados denunciaran los hechos de inmediato.

La intervención se enmarca en una estrategia general de la PNP contra organizaciones de extorsión que operan en el Callao y sus zonas aledañas. El trabajo articulado con la Fiscalía se orientó en rastrear comunicaciones, puntos de cobro y los canales financieros utilizados por los delincuentes.

Con el desmonte de ‘Los Injertos de La Perla’, las autoridades esperan disminuir los episodios de intimidación hacia comerciantes y transportistas informales del puerto. El Ministerio Público ha incorporado las pruebas recopiladas en el operativo para avanzar en la investigación y determinar si existen otros involucrados en esta red criminal.