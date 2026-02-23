La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó el inicio de la marcha blanca del plan de ordenamiento y fiscalización del transporte en la Panamericana Sur, el cual dispone que los vehículos de carga pesada circulen únicamente por el carril derecho y el carril adyacente, quedando prohibido su tránsito por el carril izquierdo.

La comuna informó que la medida regirá desde la avenida El Derby hasta la altura del puente Conchán.

El gerente general de Emape, Edgar Lara, informó que en los últimos días el flujo vehicular ha aumentado casi el doble respecto a lo registrado en años anteriores por estas fechas.

“El año pasado, en una fecha similar, entre 40 000 y 45 000 vehículos transitaban por esta vía. Hoy tenemos 75 000. De esos 75 000 vehículos, el 30% aproximadamente son vehículos de carga pesada”, señaló.

Según explicó Lara, la gran cantidad de vehículos ha empezado a generar un alto flujo y un progresivo deterioro de la vía. En ese sentido, indicó que esta ordenanza tiene como objetivo reordenar el tránsito vehicular en dicho tramo.

Asimismo, recordó que los camiones de carga suelen desplazarse a bajas velocidades, lo que resulta incompatible con el carril izquierdo, considerado de “alta velocidad”. “Algunos (camiones) se han quedado detenidos en la ruta por diversas averías, generando un alto congestionamiento”, manifestó.

El plan de reordenamiento del tránsito contempla la supervisión diaria y permanente de la vía, así como el monitoreo de paraderos mediante personal de la MML en puntos estratégicos como Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua.

Lara añadió que también se realizará la fiscalización de unidades informales, consideradas una de las principales causas de la congestión vehicular en esta vía, especialmente durante los fines de semana.

“(Los colectivos) generan congestionamiento, se paran para dejar subir pasajeros, se quedan un tiempo indeterminado y eso hace que también tengamos un atraco de los buses”, resaltó.

El funcionario anunció que el uso de paraderos por los buses autorizados será supervisado con la participación de la Gerencia de Movilidad Urbana, el SAT, la Gerencia de Fiscalización, la Gerencia de Seguridad y Emape.

La ordenanza N.° 2807 establece rutas alternas de circulación. En el sentido de sur a norte, a la altura del puente Conchán, los conductores podrán tomar el desvío hacia la Antigua Panamericana Sur por el lado derecho, continuar por la avenida Pedro Miotta hasta las inmediaciones del centro comercial Mall del Sur y posteriormente reincorporarse a la vía principal.

De acuerco con el titular de Emape, la Policía Nacional será responsable de la supervisión y control de la vía, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Emape y la Gerencia de Movilidad Urbana.