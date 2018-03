​Campeón de matemáticas Claudio Espinoza se recupera y muestra mejoría

Síguenos en Facebook y YouTube

Claudio Espinoza, quien fuera Campeón Mundial de Matemáticas en el 2003, vivió uno de sus momentos más difíciles al regresar de Brasil donde seguía sus estudios de posgrado.

La joven promesa peruana llegó a Lima pesando apenas 35 kilos y no pudiendo reconocer incluso a sus familiares quienes quedaron sorprendidos con el estado en el que se encontraba Claudio Espinoza.

Inmediatamente lo llevaron a un hospital local donde le diagnosticaron tuberculosis miliar, enfermedad que venía afectando su cerebro, pulmón e hígado.

Casi 30 días después, Claudio Espinoza ha ganado peso y se ha mostrado más recuperado: "En un mes subí creo que 20 kilos, más o menos", declaró a las cámaras de Latina.

Pero no solo ello, sino que Claudio Espinoza hizo un mea culpa del descuido que tuvo con su salud: "Por motivos de estudios, por cambios de de horario me descuidé bastante en comer... mi desayuno y mi cena".

Y tras ello reveló que no había acudido a ningún médico: "Yo no iba a ningún centro médico porque no me sentía enfermo, yo me sentía bien, ha sido gradual, no ha sido de golpe que de un día para otro me ha dado fiebre o algo".

