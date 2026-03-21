Un operativo de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Este logró la captura del presunto líder de la organización ‘La Nueva Generación de Huáscar’, banda que operaba en San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Los agentes de la BRECC actuaron con precisión para neutralizar Luis Carlos Gómez Ramírez, conocido como ‘Pegajoso’. El delincuente de 42 años mantenía bajo amenazas a empresarios del transporte público local.

Desde la sede de la Dirección de Investigación Criminal en el Cercado de Lima, el coronel PNP Morón ofreció detalles sobre el desarrollo de la operación y el perfil delictivo del detenido. El oficial destacó que Gómez Ramírez registraba una captura previa por tenencia ilegal de armas de fuego, aunque había recuperado su libertad.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron una cacerina cargada con municiones y un teléfono celular que será sometido a peritaje técnico. Estos elementos servirán para rastrear comunicaciones y posibles nexos con otros integrantes activos de la red criminal.

La autoridad policial identificó como víctima principal de la organización a la línea de buses número 52, conocida como Los Morados. La empresa sufrió ataques armados que incluyeron la muerte de un conductor y disparos contra unidades con pasajeros a bordo.

Aunque las compañías afectadas evitaban formalizar denuncias por temor a represalias, las autoridades policiales conocían la existencia de cobros forzosos sistemáticos. Esta dinámica mantenía a los empresarios del sector en constante zozobra ante las exigencias de la banda.

El alto oficial policial reiteró el compromiso institucional con la erradicación de la criminalidad organizada en Lima Este. Las operaciones continuas buscan neutralizar extorsión, sicariato y delitos que afectan la seguridad ciudadana de manera cotidiana.

La captura del presunto líder representa un logro significativo en la lucha contra bandas que operan con métodos violentos contra el sector transporte. Las autoridades mantienen vigilancia permanente para evitar su liberación y continuar desarticulando la estructura criminal.