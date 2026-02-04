Un potente explosivo fue detonado por sujetos desconocidos en la puerta de la discoteca Amnesia, situada en la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Santa Isabel, en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo con RPP, la detonación causó severos daños en la fachada del local nocturno: la puerta está rota, parte del concreto se desprendió y la luminaria quedó totalmente destrozada.

La discoteca se encontraba cerrada al momento del atentado, por lo que no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Cabe señalar que la discoteca Amnesia está vinculada al cantante de cumbia Antonio Domínguez, más conocido como Toño Centella.

Esta no es la primera vez que el local nocturno sufre atentados. En noviembre de 2024, sujetos desconocidos dispararon contra la discoteca, dejando al menos tres personas heridas. Un mes después, en diciembre, presuntos extorsionadores lanzaron un artefacto explosivo, causando alarma en la comunidad.

Para iniciar las diligencias de ley, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en la zona del atentado y establecieron un perímetro de seguridad.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llevó a cabo diversos análisis para determinar el tipo de detonante empleado por los delincuentes.

Dado que la discoteca Amnesia dispone de cámaras de vigilancia, se confía en que al menos una haya grabado a los delincuentes que arrojaron el artefacto explosivo.