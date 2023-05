Delincuentes ingresaron a una licorería ubicada en la Av. Saco Rojas, en Carabayllo, y se llevaron tragos, cigarrillos y dinero en efectivo. Todo lo robado asciende a más de 15 mil soles.

De acuerdo a América Noticias, los hampones aprovecharon que el propietario no se encontraba en la tienda para ingresar. En las imágenes se observa como un hombre y una mujer fingen ser clientes y merodean la zona por varios minutos.

Al ver que nadie atendía el local, rompen el candado e ingresan a la licorería, mientras que un tercero hace de campana.

Delincuentes ingresan a licorería y roban más de 15 mil soles en productos

“Me han estado marcando al momento que yo he salido de mi establecimiento. Al momento que yo me he dirigido a entregar mercadería a mis clientes, me habré demorado de 40 minutos a 1 hora para volver”, señaló Carlos Pérez, dueño de la licorería.

Según el citado medio, en solo 20 minutos los hampones llenaron sacos y maletas con bebidas alcohólicas, cigarrillos y dinero de las ventas del día.

“Se llevan el dinero de la venta del día. Se llevaron los licores más caros, sacan paquetes de cigarrillo que tenía en mi vitrina y salen”, indicó el agraviado, quien reveló que la bebida más cara en la tienda alcanza los S/700.

“El robo ha sido a las 5:30 p.m. ha vista y paciencia de todo el mundo. Han entrado como si fuera su casa”, manifestó.

El empresario espera que las cámaras de seguridad sean de ayuda para dar con los criminales.